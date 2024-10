Ideato dalla chitarrista Renata Arlotti, torna il Sardinia International Guitar Festival. Una settimana di musica classica essenzialmente per chitarra, che da sabato al 31 ottobre proporrà i concerti di prestigiosi nomi della sei corde. Tutti con inizio alle 20.

Il via domani al Padiglione Tavolara con il concerto di Flavio Nati, musicista romano di caratura internazionale, allievo, tra gli altri, di Pegoraro e Ghiglia, insegnante, dal 2016, in diversi conservatori italiani. Nel maggio 2022 ha debuttato negli Stati Uniti, con la New York Chamber Orchestra alla prestigiosa Carnegie Hall. Nel programma composizioni di Dowland, Bach, Guerra-Peixe e Barrios.

Gli altri concerti- Domenica sarà la volta del virtuoso montenegrino Goran Krivokapic, vincitore assoluto di diciannove concorsi internazionali e attualmente professore di chitarra all’università di Musica e Danza di Colonia. Lunedì 28 grande connubio musicale, con la chitarrista Renata Arlotti e il Tramonto String Quartet.

Martedì 29 Cristiano Porqueddu ben noto chitarrista nuorese proporrà un concerto a inviti personali. Mercoledì tocca a Dolci Accenti ensemble, fondato nel 2000 da Calogero Sportato e Daniele Cernuto. Chiusura giovedì 31 con quattro giovanissimi talenti sardi: Chiara Cagnoni, Matteo Corona, Andrea Niffoi e Sebastiano Pinna.

