Un ponte tra lo sport e le culture diverse per incontrarsi e provare a integrare realtà che sembrano lontane. Lunedì 27 gennaio alle ore 19, al Palazzo del Marchese sede istituzionale del Comune di Porto Torres, si terrà la presentazione di “Sardinia Bangkok: ponti di sport e inclusione tra le culture”.

Un’iniziativa per conoscere la partenza della missione umanitaria sportiva in Thailandia, alla quale prenderà parte anche una docente della scuola primaria “Bellieni”. L’incontro offrirà anche un'opportunità per riflettere sull'importanza dello sport come strumento di inclusione sociale e come mezzo di incontro tra diverse culture. Nel corso della serata, verranno condivise testimonianze che raccontano il background culturale del progetto, insieme a interventi di tre giovani studenti turritani dell’Università di Sassari che hanno sviluppato un progetto su sport e riciclo.

L’obiettivo è far conoscere mondi diversi, tra i quali è sempre possibile un punto di incontro.

