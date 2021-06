"Una grande iniziativa di livello altissimo, una mostra che segna un grande successo e un'opportunità per tutto il paese e per la Sardegna". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha presentato in conferenza stampa "Sardegna Isola Megalitica", rassegna che sarà inaugurata il primo luglio al Museo Nazionale di Preistoria e Protostoria di Berlino e si sposterà in quattro tappe tra il Museo Ermitage di San Pietroburgo, il Museo Archeologico Nazionale di Salonicco e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

"Dobbiamo affiancare alle condizioni di attrattività che abbiamo già delle condizioni ulteriori - ha proseguito Franceschini - Dobbiamo attirare un turismo internazionale molto intelligente, con capacità di spesa e che si avvicini con rispetto al nostro patrimonio culturale. La Sardegna è un patrimonio incredibile in cui si può affiancare la bellezza paesaggistica a un infinito patrimonio culturale. Questa mostra consentirà di far conoscere nel mondo questo immenso patrimonio".

Poi, l’importante annuncio di Christian Solinas: “Tra qualche giorno – ha spiegato il presidente della Regione -andremo a costituire con il ministro Franceschini una fondazione apposita per la valorizzazione del compendio del Sinis, dove non solo i Giganti di Mont'e Prama e un sito archeologico di grande interesse hanno un ruolo importante, ma sul quale insistono la città fenicia meglio conservata del Mediterraneo, cioè Tharros, o la chiesa ipogeica di San Salvatore a San Giovanni del Sinis".

"Il primo luglio – la conferma del ministro – firmeremo a Cabras la nascita della fondazione tra Regione Sardegna e Ministero per la gestione del patrimonio dei Giganti di Mont'e Prama".



(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata