“Sardegna Isola Megalitica, dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo” è il titolo della mostra che si aprirà il 1° luglio (e fino all’11 settembre) a Berlino al museo nazionale per la preistoria e la protostoria e poi anche a San Pietroburgo, al museo Ermitage; a Salonicco, al museo archeologico nazionale; e a Napoli, al museo archeologico nazionale.

La conferenza stampa di presentazione è in programma per mercoledì 23 giugno alle 11, in presenza a Roma (in via del Collegio Romano, 27) e in collegamento da remoto. Interverranno Dario Franceschini (ministro della Cultura); Christian Solinas (presidente della Regione Sardegna); Giovanni Chessa (assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Sardegna); Massimo Osanna (direttore generale dei musei-ministero della cultura); Francesco Muscolino (direttore del museo archeologico nazionale di Cagliari e direttore ad interim della Direzione regionale musei Sardegna); Stefano Giuliani (funzionario archeologo, direzione regionale musei Sardegna, rappresentante della direzione scientifica della mostra); Matthias Wemhoff (direttore del Neues Museum di Berlino); Manfred Nawroth (senior curator del museo statale per la preistoria e protostoria di Berlino); Michail Piotrovsky direttore generale del museo Ermitage di San Pietroburgo); Yuri Piotrovsky (vice capo dipartimento di Archeologia dell’Europa orientale e della Siberia dell’Ermitage); Angeliki Koukouvou (direttore del museo archeologico nazionale di Salonicco); Paolo Giulierini (direttore del museo archeologico di Napoli). Modera Maurizio Cecconi (Villaggio Globale International).

