Domani, martedì 29 novembre alle 17,30, alla Biblioteca Universitaria di Sassari, in via Enrico Costa 57, viene presentata la collana scientifica editoriale dell'Istituto sardo per la storia dell'antifascismo, “Sardegna Contemporanea”.

Promuovono l'iniziativa l'Issasco e la Biblioteca Universitaria di Sassari con la collaborazione di Franco Angeli editore e Libreria Koinè.

Saranno presenti il direttore della biblioteca Giovanni Fiori e la docente dell'Università di Sassari, Monica Cossu.

Il confronto sarà animato dagli interventi del presidente dell'Istituto per l'antifascismo, Walter Falgio, del saggista Salvatore Tola, di Giuseppina Carboni, dell'ateneo sassarese, e di Silvia Aru, dell'Università di Torino. Concluderà Francesco Soddu, direttore del comitato scientifico di "Sardegna Contemporanea".

Saranno presenti Daniele Sanna, Salvatore Mura e Sandro Ruju, curatori rispettivamente di La Sardegna e la guerra di Liberazione (2018), Per una storia della Regione Autonoma della Sardegna (2019), e di Migrazioni, colonie agricole e città di fondazione in Sardegna (2021), i tre volumi pubblicati dall'Issasco.

«La collana Sardegna Contemporanea - spiega Walter Falgio - è un progetto aperto a nuovi contributi di studiosi che si affacciano nell’ampio ambito di indagine sulla Resistenza e sull’antifascismo e sulle articolate specificità storiche e culturali dell’Isola».

