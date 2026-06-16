È da sedici anni ormai che Santu Lussurgiu celebra il solstizio d'estate in musica. Una ricorrenza per ricordare il giorno più lungo dell’anno, la vittoria della luce sulle tenebre, che anticipa di qualche giorno il culto della natività di San Giovanni Battista, e rappresenta anche la maturazione dei frutti della terra.

Il concerto di cori polivocali, organizzata dalla Polifonica Lussurgese "Claudio Monteverdi" si terrà sabato 20 Giugno alle 21 nella suggestiva chiesa di Santa Maria degli Angeli. Il coro Monteverdi, padrone di casa, diretto dal maestro Damiano Delogu, ospiterà il Coro Polifonico Coro Santi Cosma e Damiano Suni-Ass. Planargia di Suni diretto anch'esso dal maestro Damiano Delogu, quindi il Coro polifonico Santa Cecilia di Arborea diretto dal maestro Riccardo Zinzula. Ricco il repertorio di brani sacri e profani. L'ingresso è libero.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione, del Comune di Santu Lussurgiu e della parrocchia di Santu Lussurgiu.

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