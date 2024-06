Presenta un interessante mix tra cultura, folklore, sagre e valorizzazione delle attività invernali, soprattutto giovanili, il programma degli eventi di questo mese di giugno a Santa Teresa Gallura.

Un ruolo culturale di rilievo lo svolge CoolTour Gallura, la coop che gestisce l’area archeologica di Lu Brandani e la Torre Spagnola, che collabora con “Ligghjendi, festival letterario della Gallura”, nella presentazione di libri quali “La malattia dell’ostrica” (svoltosi l’1 giugno) e “Amori, storie, vite”, in programma per sabato 20 giugno, con Marino Sinibaldi che dialoga con le scrittrici Anna Voltaggio in Milena Agus, in Piazza del Sapere.

Mentre la stessa CoolTour Gallura ha organizzato in proprio (ieri 12 giugno), sempre in Piazza del Sapere, per la serie “I monumenti incontrano la lettura”, l’appuntamento dedicato a “Gabbie per cani”, di F. Orrù e organizzerà il prossimo 27 giugno l’incontro con il libro “Non bastano le stelle?” con Sergio Arcari che racconta il libro del padre Giovanni.

Il 5 di questo mese, invece, non è mancato in Biblioteca il “Laboratorio di gallurese”, a cura dello Sportello Linguistico Gallurese.

Momenti di festa, folkloristici, religiosi e culinari avranno luogo sabato e domenica prossimi, 15 e 16 giugno, con la festa di Sant’Antonio di Buoncammino, nell’area circostante la chiesetta posta nella periferia del paese. Ma sarà festa anche nel borgo di Porto Pozzo, domenica 23 giugno, a cura della locale associazione, con “Ajò a brincà - festa di San Giovanni”. Il giorno successivo lunedì 24 giugno, in piazza Santa Lucia, si terranno invece “Li fochi si Santu Juanni”, in collaborazione con i Fidali di Lungoni 80. E poi ancora il 29 giugno, sabato, al porto di Longonsardo con “La sagra del pesce”, serata all’insegna dei sapori di mare, con pesce fresco e musica, organizzata dalla Proloco.

La valorizzazione delle attività invernali invece è stata aperta lo scorso 8 giugno, al teatro Nelson Mandela, col saggio-spettacolo di danza “Quelli tra palco e realtà”, a cura dell’associazione Art Ballet. Sempre al Mandela, domenica 23 giugno, ci sarà il saggio-spettacolo della Scuola Civica di Musica Gallura. Venerdì 21 giugno, sempre la Proloco, curerà “La Festa della Musica”, Alessio Bertallot, special guest, in via Bechi.

Il mese di giugno sarà chiuso nei giorni del 29 e 30 con “La festa dello sport”, a cura della Scuola Nazionale Sport Italia.

