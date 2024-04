La data di scadenza per presentare le poesie è il 14 giugno prossimo; la cerimonia di premiazione sarà il 16 ottobre, a Santa Teresa Gallura.

Con la pubblicazione del bando è partita l’organizzazione dell’edizione n. 29 del Premio di Poesia Gallurese e Corsa “Lungòni”; un appuntamento ormai tradizionale di promozione poetica nelle lingue gallurese e corsa. Il concorso, a partecipazione gratuita, è aperto a opere inedite, mai premiate in altri concorsi, d'argomento libero, in rima o non. Sono 2 le sezioni, nelle lingue Gallurese e Corsa. Ciascuna sezione consta di 4 sottosezioni, 2 riservate ai giovani, la prima dai 6 ai 10 anni, la seconda dagli 11 ai 18 anni di età; una dedicata agli studenti delle classi IV e V della Scuola Primaria in forma individuale o di gruppo; una dedicata agli studenti della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado.

È chiaro dunque l’intenzione degli organizzatori non solo di valorizzare i poeti adulti ma anche quella di promuovere, favorire e incoraggiare della poetica le nuove e nuovissime generazioni alle quali spetta il compito di tramandare le rispettive parlate del di qua e del di là delle Bocche di Bonifacio. È previsto anche il conferimento di tre targhe: la “Gianni Filigheddu”, da assegnare ad una poesia di genere satirico; la “Andrea Quiliquini”, per una d’argomento sociale, la targa “Giulio Cossu”, per una poesia innovativa e sperimentale.

La giuria è composta da Piero Bardanzellu presidente, Quintino Mossa, Andrea Muzzeddu, Jean Marie Arrighi, Alain Di Meglio e Pierre Leca.

