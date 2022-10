L’intento è quello, da quasi trent’anni a questa parte, di valorizzare cultura e poesia tra due terre, storicamente vicine, unite dal mare della Bocche di Bonifacio: La Gallura e la Corsica.

In quest’ambito s’è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso di Poesia Gallurese e Corsa “Lungòni”, giunto alla XXVII edizione. Ad aggiudicarsi il primo premio della Giuria e la targa del Comune di Santa Teresa Gallura è stato Clemente Decandia di Tempio Pausania con “Li pitriachi”.

Il secondo posto è andato ad Antonello Isoni di Palau per “Notti di sali”; terzo premio invece a Quirina Ruiu di Telti con “Lacami un sonniu d’azzicà”.

Nella sezione corsa è risultata vincitrice (con anche la targa J.B. Stromboni) Julie Bajolle con “Senza uscita”, secondo premio per Petru Squarcini (L’amori) e terzo posto a Jean Frederic Terrazzoni (Vita dopu vita).

Tre le targhe distribuite: la “Andrea Quiliquini”, per poesie di argomento sociale, se l’è aggiudicata Francesco Tola di Aggius; la “Giulio Cossu” per temi innovativi e sperimentali, è andata a Domenico Battaglia di La Maddalena mentre la “Gianni Filigheddu”, per il genere satirico, è stata assegnata a Pietro Salvatore Riccio di Luogosanto.

Piuttosto numerosa la partecipazione dei giovanissimi: nella sezione 11-18 anni il primo premio è stato riconosciuto a Gabriele Serra di Badesi e il secondo a Michela Stangoni di Tempio Pausania. I ragazzi dai 6 ai 10 anni hanno invece partecipato per classi: a vincere il primo e secondo premio sono state due classi della scuola Primaria di Santa Teresa, una con con “Mi piaciaria” e l’altra per “La cuntintesa”.

La giuria era composta da Pierantonio Bardanzellu (presidente) e dai commissari Franco Fresi, Andrea Muzzeddu, Jean Marie Arrighi e Pierre Leca. La serata, organizzata dai Fidali Lungoni 1978, è stata allietata dal gruppo corso “L’amichi di a musica”, dal “Duo Sassarese-Bazzoni-Floris” e dal “Gruppo Folk Lungoni”.

