Un malore fatale improvviso ha abbattuto una delle colonne della vita culturale, e non solo, di San Sperate. A 56 anni è morto Roberto Pillitu, per tutti Roby. Curava l’immagine per il celebre festival Cuncambias e lavorava con Antas Teatro.

Sono gli organizzatori degli eventi a dare il triste e toccante annuncio.

“Siamo increduli, sgomenti, profondamente addolorati. Roberto Pillitu, Roby, uno dei pilastri dei nostri progetti, del nostro operare e del nostro quotidiano, non c’è più”, si legge in un unico post condiviso da tutte le organizzazioni.

"Se n’è andato lasciando un vuoto enorme, ma anche uno scrigno di memorie, di bellezza, di coraggio, di solidarietà e di stile a cui continueremo ad attingere a lungo”, prosegue la nota di addio, “più avanti dedicheremo lo spazio che merita alla memoria di un amico straordinario come Roberto; ora ci stringiamo ai suoi famigliari e alle persone che lo hanno amato”.

Poi il saluto finale: “Buon viaggio, Roby, brinderemo a te con un buon bicchiere di rum”.

(Unioneonline/EF)

