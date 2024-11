Domani, domenica 17 ottobre, la carovana del gusto e dell’artigianato di Saboris Antigus farà tappa a Siurgus Donigala. È il quarto appuntamento in calendario della seguitissima manifestazione itinerante che mette in mostra le tradizioni e i prodotti della Trexenta. Un’intera giornata dedicata all’incontro tra sapori, cultura, arte e tradizioni che andrà in scena nel centro storico del paese del Lago Mulargia popolato per l’occasione da espositori, hobbisti, produttori e artigiani.

Nelle vie del centro abitato saranno disponibili numerosi punti ristoro con piatti a base di prodotti tipici della tradizione locale (derivati del grano, pane, pasta, salumi, insaccati, carni locali, formaggi, miele, vini e liquori). Il ricco programma prevede punti ristoro e tanti monumenti da visitare, musica etnica, esibizioni itineranti, balli in piazza, laboratori. Particolarmente attesa dai tanti appassionati la sfilata delle maschere locali. Si inizia alle 9 con l’inaugurazione, nella Chiesa di Santa Maria, della mostra di oggetti sacri e rappresentazione delle tradizioni religiose di tutti i Santi venerati e festeggiati in paese, animata dall’associazione culturale “La Corale” di Siurgus Donigala; si prosegue con l’apertura degli stand espositivi e delle case con punti di distribuzione di piatti e prodotti tipici della tradizione.

Durante l’intera giornata si terranno i vari laboratori del gusto, sino a tarda sera con la chiusura della manifestazione affidata ai balli e ai canti folk, con l’intrattenimento di Alessandro Pili e l’esibizione itinerante di Is Scruzzonis, le maschere tradizionali di Siurgus Donigala.

© Riproduzione riservata