Racconti di vino, ebbrezza, amore e logorio della vita moderna. Questo è "Una botte e via", lo spettacolo enologico-musicale che sabato 28 andrà in scena per le 21:45 al Jazzino di Cagliari, in via Carloforte 74: sul palco Stefania Secci Rosa si muoverà fra canto e narrazione, accompagnata alla chitarra e ai cori da Francesca Puddu.

Viaggiando figurativamente dalla vetta dell'Olimpo alle colline parteollesi, "Una botte e via" vedrà un repertorio musicale variegato e spaziante dal Mediterraneo a terre lontane, intermezzato da numerosi aneddoti e riflessioni giocose sulle qualità del vino nella quotidianità collettiva, in bilico fra un'inebriante sensibilità e la rovinosa ubriachezza.

Secci Rosa, cantante e compositrice in eclettica attività fra colonne sonore, world music e progetti originali solisti e di gruppo, intreccierà nei suoi racconti mitologia greca, rimedi contro le pene d'amore e tanta ironia. Al suo fianco Puddu, che oltre che chitarrista è anche sommelier, rincarerà la dose guidando il pubblico fra degustazioni, cronache di esperienze sensoriali e testimonianze di prima mano dalle cantine.

