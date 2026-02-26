Due statue della Madonna della Guardia (gruppo scultoreo in gesso policromo), e della Madonna del Rosario o Madonna di Pasqua, recentemente donata alla parrocchia, i quadri della via crucis ottocentesca, un tabernacolo ligneo di uno degli antichi altari laterali della Cattedrale e i candelabri in legno della cappella della Confraternita del Rosario. Il tesoro della parrocchia di San Pantaleo, amministrata da don Mario Pili, potrà essere visitato ogni domenica dopo le messe nei locali dell’ex Montegranatico, edificio destinato ad ospitare una mostra permanente delle opere scultoree e pittoriche e dei paramenti sacri della Cattedrale non appena ultimati i lavori di restauro finanziati con i proventi della legge Bucalossi.

Opere di grande valore storico e religioso che da secoli fanno parte del patrimonio della Cattedrale di San Pantaleo, uno dei monumenti più importanti dell’arte romanica in Sardegna. Per tutti i pezzi, beni storici tutelati, è stato predisposto un progetto di restauro per riportarli all’antico splendore. Il lavoro di recupero verrà affidato a restauratori qualificati sotto la sorveglianza della Soprintendenza.

