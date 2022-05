L’esposizione “House of robotics” ospitata fino al 30 giugno all'ex Manifattura Tabacchi di Cagliari si arricchisce di un nuovo robot umanoide, pronto a fare la conoscenza dei visitatori. Si chiama Amico e va ad aggiungersi agli altri già in mostra tra gli stand della kermesse che ha fatto registrare un vero e proprio boom di ingressi, oltre 3.500 in un mese, e grandissimo successo anche per quanto visite scolastiche.

Amico, prodotto dalla Comau, è costruito interamente in alluminio e magnesio ed considerato “una macchina perfetta per applicazioni come assemblaggio, manipolazione, sigillatura e tutte le attività che richiedono la massima precisione e velocità in spazi di lavoro ridotti”.

Assieme a lui sono esposti altri gioielli della robotica, come Robothespian, il robot umanoide e parlante realizzato da Engineered Arts, pronto a interagire con il pubblico.

Tra le attrazioni anche la stanza immersiva e interattiva, la possibilità di usare visori di realtà virtuale per interagire con un robot e ovviamente un’area dedicata al gaming con giochi interattivi come puzzle e memory e quiz.

La mostra, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, è aperta di mattina dalle 9 alle 14 e il pomeriggio dalle 17 alle 20.30. Il giorno di chiusura è lunedì. Il sabato e la domenica l'orario è continuato dalle 9 alle 20.30.

