Ormai la primavera è qui, e anche la musica respira di nuovo nel verde: sabato 28 ritornerà a Campidarte di Ussana la rassegna Ground Loop, organizzata dall'omonimo collettivo. Con dj-set e vernissage della prima fra le più recenti residenze artistiche all'agriturismo-club, la musica partirà alle 18, mentre già alle 12 apriranno le porte per la giornata di "Campi Experience".

In un programma aperto a tutte le età, si inizierà con il pranzo in socialità, per poi accompagnare i più piccoli alle 15 nella "Fattoria didattica", passeggiata pensata per illustrare la nascita e i primi minuti di vita dei pulcini. Per le 16:30 invece lo spettacolo circense "Stravanato Sciò" di e con Simone Orrù, nella dimostrazione del talento di un "clown fantasista" prodotta dalla compagnia Botti du Shcoggiu.

Alle 18 si entrerà nel vivo, con l'inaugurazione della residenza artistica di Pixa, primo artista a sostare nel verde di Campidarte quest'anno, all'esordio con un nuovo, originale murale. E dalle 19:30 spazio alle selezioni musicali, a iniziare dall'esponente di Basstation a Berlino Ludovica Frauu, con i suoi mix raffinati e cadenzati in movimento fra techno, tribal, ambient e suoni profondi. Dopo di lei toccherà a Hubble, anch'egli di stanza nel brandeburghese e non a caso pienamente influenzato dalle sonorità locali, per poi lasciare la consolle al terzetto di Ground Loop, fino a tardi.

La giornata di sabato è sostenuta dal Laboratorio di creatività contemporanea alla sua settima edizione, promosso dall'omonima Direzione generale del Ministero della Cultura.

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