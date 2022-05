Non c'è la Cavalcata Sarda, spostata al 4 settembre, ma ritorna il contenitore di cultura e arte varia denominato Maggio Sassarese. Questa mattina l'assessorato comunale ha reso noto il calendario degli eventi che animeranno Sassari per tutto il mese. Alcuni appuntamenti sono stati creati appositamente, altri invece fanno parte di rassegne inglobate dal cartellone di maggio, come “Monumenti Aperti” in programma il 21 e 22.

Venerdì 6, alle 19, i giardini di via Ariosto ospiteranno “La canzone popolare incontra la canzone d’autore” del noto cantautore e musicista Beppe Dettori accompagnato da FM Trio, a cura dell’associazione culturale Sa Perbeke. Reolica il 20 maggio sempre alle 19.

La Sala Sassu del Conservatorio ospita il 9, 20 e 30 maggio (alle 21) la rassegna di musica da Camera “I Concerti di Primavera”, organizzata dall'associazione Ellipsis.

FAMIGLIE E BAMBINI – Il 13 e il 14 maggio ai giardini pubblici di viale Mancini propongono il “Family Friendly Fest: Sassari un territorio amico della famiglia 2022”: seminari tematici, attività ludico-ricreative e di intrattenimento, laboratori e letture sotto gli alberi, tutti gratuiti, organizzati dalla rete Baby and Family e dall’associazione Link – Legami di fraternità APS. Tre giorni dedicati ai bambini, sempre ai Giardini Pubblici, sono quelli dal 27 al 29 maggio grazie alla terza edizione di “Bardunfula Festival delle culture e delle letterature di bambini e bambine” promosso da Il Colombre associazione Culturale e di Promozione Sociale.

ALTRI EVENTI – In cartellone anche il primo festival di musica antica rivolta ai giovani talenti “SYEMF Sassari Youth Early Music Festival”, organizzato dall’associazione Aps Musicale “Dolci Accenti” (19, 26 e 30 maggio) e la XXVII edizione del Concorso letterario di poesia in sassarese, sardo e italiano promosso dall’associazione culturale Culleziu che si terrà nell'Aula Magna dell'Università il 28 maggio.

