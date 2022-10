Fine settimana e di mese con tante iniziative a Quartu Sant’Elena nell’ambito della rassegna “Ripensare la città. Il contributo delle associazioni”.

Sino a sabato, dal centro al litorale, i cittadini avranno ampia scelta per regalarsi una serata di cultura, tra mostre, concerti, presentazione di libri e spettacoli teatrali.

Prosegue anche il programma di “Scopriamo Quartu – Storytellers e content creator per la comunità”, iniziativa dell’Associazione culturale Genti Arrubia.

Nell’auditorium della Basilica di Sant’Elena Imperatrice eventi già nella mattinata, dalle 9.30 alle 13: in apertura la proiezione del cortometraggio del regista Marco Spanu dal titolo “Con la S maiuscola Lingua, cultura e identità Sorda”; a seguire la presentazione del libro di Maria Grazia Zedda “Il fruscio degli eucalipti”, romanzo ispirato all’esperienza della stessa autrice, con la partenza ancora adolescente dalla Sardegna e il trasferimento a Londra. Il programma della mattina verrà poi ripetuto anche in serata, dalle 18 alle 20, nella stessa location.

Alle 18.30, nell’Ex Convento dei Cappuccini, torna il Dorian Festival – Terza edizione. L’Associazione culturale Dorian propone la presentazione del libro “Madre ombra”, di Matteo Porru, finalista al Premio Campiello Giovani.

Sempre in centro, in Casa Olla, alle 19 Cada Die Teatro, in collaborazione con il Museo Rossoblù di Quartu, propone lo spettacolo “Riva Luigi ‘69-’70 – Cagliari ai dì dello scudetto”, di e con Alessandro Loy. È un ricordo della città di quegli anni: come ci si vestiva, come ci si appendeva al tram per non pagare, come si giocava con le figurine sui gradini delle scuole elementari. Ma anche il racconto di quel campione schivo e timido che quando veniva intervistato preferiva guardare dall’altra parte.

Spostandosi sul litorale, nell’oratorio della chiesa di San Luca, al Margine Rosso (19.45), nell’ambito del progetto “Suoni e voci per l’Isola” il concerto per coro e solisti organizzato dall’Associazione Culturale Musicale Ennio Porrino “Tales in music”, tenuto dal Coro Giovanile “Clara Voce” di Quartu S. Elena, diretto dal Maestro Federico Liguori. Sempre venerdì 28, al Centro Servizi Flumini, prosegue anche la rassegna “Vivi l’estate a Flumini”, organizzata dall’Associazione Sardegna Rossoblù. Dalle 19.30 alle 21 è in programma l’appuntamento intitolato “Il vino e la musica”, che prevede la presentazione di una serie di vini, alla presenza di un sommelier e con l’accompagnamento musicale di uno strumento.

Sabato 29, poi, torna la rassegna teatrale “Aici, tanti po…”, proposta dall’Associazione Teatrale Amatoriale Sacro Cuore. Nel teatro parrocchiale di Sacro Cuore l’Associazione teatrale Centu Concas Centu Berritas di Nuragus presenta lo spettacolo “Prima chi s’intzrupit s’arregodu”, commedia in atto unico.

Fino a sabato 29 resta aperta anche la mostra fotografica curata dagli alunni dell’Istituto Primo Levi su natura e territorio: è visitabile dalle 9 alle 19 nella storica casa campidanese di Sa Dom’e Farra.

