È annunciato ricco di novità e opportunità, il nuovo anno accademico - dedicato a una comunità eterogenea di allievi, dai più piccoli agli adulti – organizzato dall’Accademia Arte Arzachena, affidato alla gestione di Deamater srl Impresa Sociale, progetto culturale promosso dal Comune. Si tratta – scrivono gli organizzatori - di un percorso formativo completo e articolato nelle discipline di Arte, Teatro, Danza e Musica.

Un Open Day è in programma oggi 19 ottobre. L’evento si svolgerà nelle diverse sedi dell’Accademia: Musica, dalle 15:00 alle 18:00 presso la Scuola di Musica in Località Malchittu Arte Visiva e performing art, dalle 17:00 alle 20:00 presso l’AMA Auditorium. Durante l’Open Day sarà possibile incontrare gli insegnanti, visitare le aule e i laboratori, assistere a dimostrazioni pratiche e iscriversi ai corsi. I corsi sono aperti a tutti e si conferma l’agevolazione tramite ISEE per redditi inferiori ai 25.000 euro per i residenti minori di 18 anni nel comune di Arzachena.

«Il progetto Accademia Arte Arzachena – afferma Giovanni Carta, delegato alla Cultura - è pensato per essere molto più di un semplice luogo di apprendimento: è un laboratorio di idee, un palcoscenico per i sogni e un ponte verso il futuro. Invitiamo tutti i ragazzi a partecipare attivamente, a sperimentare nuove forme di espressione e a scoprire i propri talenti. E invitiamo tutti i cittadini a sostenere questo progetto ambizioso, poiché la cultura è un bene comune che arricchisce la vita di tutti noi».

© Riproduzione riservata