Dopo un lungo periodo di attesa, domani 29 settembre, si rinnova l’invito a esplorare le tradizioni locali con il progetto “Arrexinis alla scoperta delle nostre tradizioni, tra cultura, arte e archeologia”, ideato dall’assessorato alla cultura di Quartucciu. Cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna e curato logisticamente dalla FPJ Soc Coop, è giunto alla sua quinta edizione e rappresenta un’importante opportunità per immergersi nella ricchezza storica e culturale del territorio.

L’appuntamento principale si terrà alla Tomba di Giganti di Is Concas, un luogo di grande fascino situato nella zona di San Pietro Paradiso. La giornata avrà inizio alle 8 con una passeggiata ecologica, seguita da una visita guidata del monumento con l’archeologa Patrizia Zuncheddu alle 10:30. Alle 11:30, la musica prenderà il sopravvento con un concerto di Raoul Moretti e Beppe Dettori, mentre alle 13 i partecipanti potranno gustare il “Cin Cin Cannonau” e la fregola offerta dalla proloco.

«“Arrexinis” non è solo un evento, ma un viaggio attraverso il patrimonio archeologico e culturale di Quartucciu. Monumenti come Sa Domu e S'Orcu, simbolo della storia cittadina, si inseriscono in un contesto naturale straordinario, ai piedi della foresta dei Sette Fratelli. La necropoli di Pill 'e 'Mata, che ha rivelato oltre 400 tombe risalenti a un millennio di storia, testimonia l’importanza di questo territorio», afferma l’assessora alla cultura Elisabetta Contini.

