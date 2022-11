Quasi 140mila euro di fatturato per circa 25mila visitatori da aprile a settembre per l’Ecomuseo del Parco di Porto Conte che chiude la stagione 2022 con numeri da record.

Il biglietto unico, l’utilizzo della piattaforma digitale e la App dedicata hanno dato sprint al numero degli ingressi ai vari attrattori ambientali, storici e culturali del territorio sottoposto a tutela.

Non più, quindi, un biglietto per ogni singolo sito visitabile del Parco, come in passato, ma un’offerta unica con un solo biglietto (valore 8 euro) dell’Ecomuseo del Parco di Porto Conte. Fanno parte integrante dell’Ecomuseo: Casa Gioiosa, prestigiosa sede del Parco ed ex colonia penale (3403 visitatori tra aprile e settembre); il M.A.S.E. il museo dedicato allo scrittore-aviatore Antoine De Saint Exupèry ospitato nella suggestiva Torre Nuova (1945 visitatori); il M.A.P.S., museo ambientale e storico a cielo aperto incastonato nel promontorio di Punta Giglio (8141visitatori); l’oasi faunistica “Le Prigionette” da cui partono itinerari naturalistici e storici da percorrere a piedi, in bici, con mini car e bike elettriche e la Villa romana di Sant’Imbenia (7870 visitatori). A questi numeri vanno anche aggiunti i visitatori residenti ad Alghero che sono stati 3.684, di cui 2.453 per il MAPS e 1.231 per Prigionette.

Nel complesso, pertanto, il dato totale dei visitatori effettivi dell’Ecomuseo nel periodo aprile – settembre 2022 è stato pari a 25.043 unità (21.359 non residenti + 3.684 residenti). Grazie a questi visitatori nel periodo aprile – settembre 2022 il fatturato dell’Ecomuseo da bigliettazione è stato pari a euro 137.924 (nel 2019 fu di euro 98.208), con un incremento in valore assoluto pari a euro 39.716 ed in valore percentuale pari a +40,44%.

© Riproduzione riservata