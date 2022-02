Un angelo da quasi 3 milioni di euro.

È il soggetto di un dipinto realizzato nel 1520 dal pittore tedesco Bernhard Strigel (1460-1528), venduto all’asta a Tolosa, in Francia, per la ragguardevole cifra di 2,8 milioni.

Pensare che la famiglia che l’ha messo all'incanto ce l’aveva in camera da letto, senza minimamente sapere che fosse così prezioso.

Inserito in un inventario per una compagnia di assicurazioni durante l'estate 2021, i proprietari dell'opera ne avevano richiesto una valutazione. E quando hanno saputo a che somma poteva essere ceduto di sicuro hanno fatto i salti di gioia.

"Quando ho visto questo dipinto, era in uno stato di conservazione eccezionale per un dipinto sopravvissuto a cinque secoli", spiega Pauline Marringe, banditrice della casa d'aste Artpaugée. L’acquirente è rimasto, come sempre accade, anonimo. “Ma potrebbe essere il Louvre di Abu Dhabi, che ha recentemente acquistato un altro angelo dello stesso pittore”, ha proseguito Marringe. Aggiungendo: “I due angeli sarebbero infatti apparentemente i pezzi di una pala d'altare. Ma non sappiamo dove sia la parte centrale".

Magari appesa al muro di qualche altra abitazione, con il proprietario anche in questo caso ignaro di avere tra le mani un piccolo grande tesoro.

