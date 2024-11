Un omaggio intenso, carico di memoria, per ricordare Gabriella Ferri, icona della canzone romana. Ieri la DoMusArt ha ospitato la performance “Gabriella… sempre”, un tributo musicale a vent’anni dalla scomparsa di Ferri. Protagonista della serata Anna Lisa Mameli, che ha dato voce ai brani più celebri della cantante-attrice e cabarettista di Testaccio. Ad accompagnarla al pianoforte Corrado Aragoni, in un progetto di OfficinAcustica.

Tanti i nostalgici e le nostalgiche che hanno partecipato all’evento, ricordando gli anni delle loro giovinezza, quando le loro giornate erano scandite – tra le altre – dalla voce di Gabriella Ferri.

L’evento è stata inserito nel progetto “Arrexinis, alla scoperta delle nostre tradizioni tra arte cultura e archeologia” che con questo appuntamento ha chiuso la quinta edizione della rassegna.

Arrexinis è stato ideato dall’assessorato alla Cultura, nato per far conoscere e promuovere il territorio quartuccese. Reading, concerti e degustazioni sono i contenuti degli appuntamenti in programma nei luoghi simbolo della città. La rassegna culturale è stata cofinanziata dalla Fondazione di Sardegna, mentre la direzione artistica e il supporto logistico sono in mano all’associazione “Forma e poesia nel jazz”, ormai di casa negli eventi culturali quartuccesi.

