Una donna che ha toccato il cuore di molti senza mai cercare il riconoscimento. Joyce Lussu, al secolo Gioconda Beatrice Salvadori, è stata un’anima ribelle, una pensatrice che ha affrontato con coraggio temi universali come la guerra, la politica e i rapporti umani. Domenica 13 ottobre, a DoMusArt, la sua vita straordinaria e il suo profondo amore per la Sardegna saranno celebrati in un lungo incontro dedicato alla sua figura.

Dalle 18.30, in via Neghelli, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nelle parole disarmanti di Joyce, grazie all’interpretazione dell’attrice Valentina Sulas. Attraverso i suoi testi autobiografici, tratti dalle esperienze in Sardegna, Sulas porterà in scena una narrazione vibrante che cattura l’essenza di una donna innamorata della terra che l’ha adottata. Un amore che ha definito non solo la sua vita, ma anche la sua arte, e che continua a risuonare nelle sue parole.

Ad arricchire la serata, gli intermezzi musicali della fisarmonicista Eleonora Steri, che con la sua musica creerà un’atmosfera suggestiva, rendendo omaggio alla poetica di Lussu. La presentazione dell’evento sarà curata da Tamara Piras, sotto la direzione artistica del giornalista Maurizio Melis.

Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per riscoprire il messaggio di Joyce Lussu, un’icona che ha saputo trasformare il suo amore per la Sardegna in una testimonianza vivente di speranza e resilienza, capace di ispirare anche le generazioni future.

© Riproduzione riservata