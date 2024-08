Sbarca a Quartucciu la rassegna Encuentros tra Sardegna e Spagna.

La kermesse, arrivata alla IX edizione, come ogni anno propone un gruppo flamenco che farà un minitour ma non mancheranno i momenti di incontri e dibattiti. La manifestazione vuole avvicinare la Sardegna alla Spagna che hanno molto in comune, dai riti religiosi ai costumi alle manifestazioni equestri e tanto altro.

Il 4 agosto la rassegna ha preso il via alla Manifattura tabacchi di Cagliari, oggi lo spettacolo animerà il Lazzaretto e domani, invece, alle 21.30 la performance, inserita nel programma “Sere d’estate” dell’assessorato alla Cultura, incanterà il pubblico del Teatro Olata. In scena ci saranno Lola Aramillo, Begoña Arce, Jesús Herrera (baile) Cristina Tovar, Miguel Picuo (cante) e David Vargas (guitarra).

La loro formazione, Acais Pasión Flamenco, è classica, il cosiddetto “Cuadro”, che si può vedere e trovare nei tablao e nei piccoli teatri. Acais significa occhi in gergo gitano, riferito in questo caso all’introspezione e allo sguardo interiore. Infatti il flamenco esprime attraverso toque, cante, baile e palmas tutto l’universo dei sentimenti umani: amore, passione, gelosia.

È una forma d’arte di cui si perdono le origini ma che l’Andalusia conserva e custodisce il grande valore artistico. Nel 2010, il flamenco viene nominato patrimonio immateriale dall’Unesco e nel 2024 dichiarato bene di interesse culturale dalla Comunità di Madrid.

