In un mondo dove le sfide quotidiane possono sembrare insormontabili, ci sono storie che parlano di coraggio e amicizia, capaci di ispirare e rafforzare.

È il caso di Alessandro Piras, consigliere comunale di maggioranza, che ha scelto di raccontare la sua vita con la sclerosi multipla attraverso gli occhi del suo fedele compagno, Eiko. Il libro “Eiko, il mio cane” rappresenta non solo una testimonianza personale, ma anche un forte messaggio sulla resilienza e l’importanza degli affetti.

Venerdì 18 ottobre, alle 18, nella biblioteca “Sanna Sulis” in via Pertini, Alessandro, presenterà il suo ultimo scritto e racconterà del legame speciale che ha con il suo amico a quattro zampe. Dialogheranno con l’autore Andreina Catte e Alessandra Seu.

Eiko non è solo un cane, ma un vero e proprio alleato nella vita di Alessandro, un compagno che con la sua presenza quotidiana riesce a rendere più luminosi anche i giorni più difficili. Durante la serata, Piras condividerà aneddoti e riflessioni che raccontano il loro viaggio insieme, evidenziando come l’amore e la dedizione di un animale possano fare la differenza.

L’evento non sarà solo una presentazione, ma un incontro aperto al pubblico per stimolare il dialogo su tematiche importanti come la disabilità e il ruolo degli animali nella nostra vita. Una celebrazione dell’amicizia e della speranza, un’occasione per scoprire come l’amore possa superare ogni ostacolo. Un incontro da non perdere, per chi desidera essere ispirato dalla forza di chi, come Alessandro, affronta le avversità con coraggio e determinazione.

