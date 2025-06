La Street Art Week 2025 cambia data e si sposta ufficialmente dal 10 al 13 luglio. Un rinvio strategico, deciso in accordo con il Comune di Quartu, per dare spazio ai lavori di riqualificazione in corso lungo viale Colombo, cuore nevralgico della manifestazione e del quartiere.

Un piccolo slittamento che si inserisce in un progetto ben più ambizioso: trasformare la storica via del Mare in un polo creativo permanente, in cui l’arte non è solo espressione, ma anche strumento di rinascita urbana, coesione sociale e rilancio economico.

«Il rinvio ci ha dato l’opportunità di rafforzare ancora di più il progetto complessivo», spiega Luca Stocchino, presidente del Centro Commerciale Naturale La via del Mare. «Abbiamo prorogato le call per artisti e commercianti al 30 giugno e stiamo ricevendo proposte da tutta l’isola. Al 31 maggio avevamo già circa 20 candidature artistiche. L’obiettivo è chiaro: fare della Via del Mare un punto di riferimento per creatività, musica e partecipazione».

Insieme a colore e creatività quest’anno ci sarà anche la solidarietà. Le opere realizzate durante la manifestazione saranno messe in vendita attraverso i canali ufficiali, e parte del ricavato sarà devoluto all’Asgop – Associazione Sarda Genitori Oncoematologia Pediatrica, che da anni sostiene le famiglie dei piccoli pazienti dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari. Una scelta che trasforma ogni opera in un gesto concreto di aiuto.

Il programma si preannuncia ricco e variegato: interventi artistici su postazioni coprimastelli, spettacoli, laboratori per bambini, performance di break dance, contest musicali e serate di musica dal vivo con vernissage diffusi lungo tutta la via. Dal 18 luglio prenderà poi il via anche la “Summer is Back”, una serie di appuntamenti settimanali che animeranno la via del Mare ogni venerdì, almeno fino alla fine di settembre.

La manifestazione è promossa da Officine Verticali, Centro Commerciale Naturale La Via del Mare e Cittadinanza Attiva Oikos, con il contributo della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Quartu.

(Unioneonline/fr.me.)

