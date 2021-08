Nella Sala Affreschi dell’ex Convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari a Quartu si è svolta stamattina la presentazione della manifestazione “Incanti”, volta alla valorizzazione del sito archeologico Nuraghe Diana sul litorale. In programma iniziative a cadenza settimanale, che si protrarranno fino al mese di ottobre.

In programma un ampio corpus di iniziative, con musica, spettacoli, laboratori e seminari culturali, alla presenza di professori e studiosi di archeologia. Focus sulla società nuragica, ma non mancheranno gli approfondimenti su altre culture, dai fenici agli Shardana.

”Mai come in questo momento – spiega Patrizia Zuncheddu, responsabile del progetto – c’è necessità di fare chiarezza sul nostro patrimonio archeologico. A Quartu abbiamo questo straordinario tesoro chiamato Nuraghe Diana, situato in una posizione straordinaria e oggetto di studi dal 2000”.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione di Sardegna, è realizzato dall’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena con la collaborazione della Regione e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

