Un ponte tra Sardegna e Canada, tra passato minerario e futuro sostenibile. È questo il cuore della mostra fotografica “Ecosistemi post industriali. Viaggio in quattro paesaggi minerari del British Columbia e della Sardegna” di Fabio Facchini, architetto sardo trapiantato a Vancouver. L'esposizione, frutto del concorso “Talent In Sardegna” promosso dal Crei Acli Sardegna con il contributo della Regione, verrà inaugurata mercoledì 11 dicembre alle 17:30 nel Dipartimento di Architettura in via Corte d'Appello 48 a Cagliari e sarà visitabile fino al 14 dicembre.

Fabio Facchini, emigrato cinque anni fa in Canada dopo esperienze internazionali di studio e lavoro, esplora i legami tra due terre lontane ma accomunate da un passato di estrazione mineraria: la Sardegna e il British Columbia. Il suo progetto, realizzato in collaborazione con l'Università di Cagliari e la University of British Columbia, mette a confronto quattro insediamenti minerari, raccontando le trasformazioni, le contraddizioni e la capacità dei luoghi di mantenere vivo il legame con le proprie radici industriali.

L'iniziativa “Talent In Sardegna” non si limita a un concorso, ma rappresenta una chiamata alle origini per giovani emigrati sardi. Il bando nasce con l'obiettivo di promuovere idee innovative e per costruire reti internazionali che possano arricchire il tessuto culturale ed economico della regione. La mostra di Facchini è un esempio di come il talento e la memoria possano viaggiare insieme, creando nuovi dialoghi tra la Sardegna e il mondo.

© Riproduzione riservata