Continua a ritmo serrato la quinta edizione di Mondo Eco, il festival di letteratura dedicato alla sostenibilità ecologica, sociale e culturale, organizzato da Il Crogiuolo sotto la direzione artistica di Rita Atzeri. Con il tema conduttore “La pace da costruire”, il festival si conferma l’appuntamento per riflettere sulle sfide contemporanee attraverso la voce di autori e autrici.

Oggi, a partire dalle 17, il festival farà tappa a Casa Saddi a Pirri (via Toti 24), per un programma ricco di incontri significativi. Protagonista del primo appuntamento sarà Virginia Saba, giornalista e scrittrice, che presenterà il suo libro “Tracce di felicità”, moderata da Giuseppe Farris. Un’opera che esplora il delicato equilibrio tra razionalità e spiritualità, tracciando una via per accedere a una dimensione universale, condivisa e lontana dall’individualismo.

Alle 18, sarà il turno di Ilenia Zedda, scrittrice sarda formata alla Scuola Holden di Alessandro Baricco, che, insieme a Giuditta Sireus, parlerà del suo romanzo “Se mi guardo da dentro”. La storia di Nina, una sedicenne che, dopo un grave incidente in bicicletta, si ritrova a confrontarsi con un corpo fragile e con la paura di vivere appieno. Un racconto profondo sull’amore e il coraggio di affidarsi agli altri, ma anche sulle incertezze che ci frenano davanti alla vita.

A chiudere la giornata, alle 19, un altro incontro imperdibile: la giornalista Luciana Borsatti, già corrispondente Ansa dal Cairo e da Teheran, presenterà il suo libro “Iran. Il tempo delle donne” in dialogo con Patrizia Manduchi. Attraverso il racconto della rivolta delle donne iraniane esplosa nel 2022, Borsatti esplora un movimento di cambiamento trasversale, che ha unito diverse classi sociali sotto lo slogan “Donna, Vita, Libertà”.

Sostenuto dagli Assessorati alla Cultura della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, Mondo Eco si avvale di una rete di partner e collaborazioni che ne amplificano il valore, tra cui Festival Lei, Liberos, Radio X e la Biblioteca Monte Claro. Un appuntamento che, attraverso libri e incontri, intreccia riflessione, arte e impegno, portando al centro del dibattito temi di grande attualità.

© Riproduzione riservata