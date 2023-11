C’è ancora tempo per raccogliere l’invito dell’Arci Sardegna a partecipare a un’esperienza destinata segnare la vita di chiunque.

Sono ancora aperti infatti i termini per partecipare al bando promosso da Arci Sardegna per la selezione di oltre 140 ragazze e ragazzi dell’Isola che avranno la possibilità di partecipare al “Progetto Promemoria Auschwitz 2024”.

Possono partecipare al bando le persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti in uno degli oltre 50 comuni o enti aderenti al progetto, ovvero: Unione dei Comuni della Barbagia, il Centro di Giustizia Minorile, il Plus territoriale dell’Ogliastra, i comuni di Banari, Baunei, Bessude, Bonorva, Borutta, Carbonia, Carloforte, Capoterra, Cheremule, Cossoine, Decimomannu, Domusnovas, Donori, Elmas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Guasila, Guspini, Iglesias, Lunamatrona, Macomer, Masainas, Monastir, Narcao, Nuoro, Nuxis, Ossi, Perdaxius, Portoscuso, Porto Torres, Quartu Sant'Elena, Santadi, Santa Maria Coghinas, Sant' Anna Arresi, Sant'Antioco, Sassari, Sennori, Settimo San Pietro, Silanus, Siliqua, Teulada, Thiesi, Tratalias, Uri, Valledoria e Villamassargia. Gli interessenti per informazioni possono rivolgersi gli organizzatori attraverso la mail sardegna@arci.it.

Dopo un percorso di formazione storica il progetto avrà il suo nucleo centrale nel viaggio a Cracovia che si terrà a febbraio 2024 cui seguiranno, al ritorno a casa, iniziative di “restituzione” dell’esperienza alle comunità di appartenenza.

“Promemoria Auschwitz” è un progetto di educazione alla cittadinanza che, partendo dalla memoria dell’Olocasuto e delle dittature della prima parte del novecento, vuole accompagnare le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del mondo che ci circonda a partire dal passato e dalle sue narrazioni, affinché possano acquisire lo spirito critico necessario a un protagonismo come cittadini nel presente.

© Riproduzione riservata