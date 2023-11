Presentato a Carbonia il libro "La Barbiera" della scrittrice Antonietta Muscas Podda.

“La Barbiera – la donna che rasava e curava menti” è il titolo del romanzo presentato questa sera a Carbonia nella sala delle ex officine della Grande Miniera di Serbariu, che oggi ospita la sezione di storia locale del Sistema bibliotecario interurbano del Sulcis.

Antonietta Muscas Podda, originaria di Carbonia ma da tempo residente a Taranto, dopo anni ricchi di esperienze nella penisola ritorna nella sua città natale per presentare il suo lavoro letterario: «Sono fortemente legata alla mia città ed è un grande onore per me presente il mio libro proprio dove sono nata», ha dichiarato l'autrice durante la presentazione.

Il romanzo tratto da una storia vera che racconta la vita di Tina, una barbiera di Taranto che vive una vita travagliata in un ambiente di lavoro tipicamente maschile: «Un libro che racconta una storia vera che siamo ben felici di presentare a Carbonia - dichiara Giorgia Meli, assessora alla Cultura - la promozione culturale come vettore per fare conoscere il lavoro dei nostri concittadini».

