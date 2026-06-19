Si è conclusa la seconda fase della nona edizione del Premio Solinas Experimenta Serie, realizzato con la main sponsorship di Rai Fiction. Il concorso, articolato in un percorso di alta formazione, è dedicato allo sviluppo di progetti innovativi di racconto seriale destinati prioritariamente a RaiPlay e prevede la realizzazione di un episodio pilota con un budget massimo di 120 mila euro.

La giuria, composta da Isabella Aguilar, Sofia Assirelli, Federico Baccomo, Alessandro Corsetti, Emanuele Cotumaccio, Leonardo Ferrara, Guido Iuculano, Davide Orsini, Gabriella Ricciardi, Viola Rispoli, Gianni Tetti e Alice Urciuolo, ha assegnato le tre borse di sviluppo da 2.000 euro ciascuna, finanziate da Rai Fiction, ai seguenti progetti: “Au Pair” (titolo originale “Pari e Dispari”) di Margherita Arioli, Anita Della Cioppa e Valentina Morricone, “Mèsa” (titolo originale “Fuori dalla mia testa”) di Federica Corti e Michela Nuti e “Signorì” (titolo originale “Effetti collaterali”) di Cristina Ceccarelli. Al termine del percorso di sviluppo sarà proclamato il vincitore assoluto della manifestazione.

Intanto, si avvicina anche la 41ª edizione del Premio Franco Solinas le cui premiazioni si svolgeranno a La Maddalena dal 23 al 27 settembre. A confermare date e sede è stata la presidente e direttrice artistica Anna Maria Granatello. Il programma è ancora in fase di definizione ma dovrebbe ricalcare quello dello scorso anno, con le premiazioni ospitate dal Cinema Longobardo e incontri e convegni distribuiti in altre sedi dell’isola. Negli ultimi anni il Premio è tornato stabilmente a La Maddalena alla quale il grande sceneggiatore, Franco Solinas, era particolarmente legato. Dovrebbe inoltre essere confermata la collaborazione con il Comune e con il Parco Nazionale dell’Arcipelago, coinvolti nelle diverse iniziative comprese quelle dedicate ai temi ambientali.

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