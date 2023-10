Annunciati i vincitori della IX edizione del Festival Premio Emilio Lussu: il primo premio per la saggistica va a “Il dissenso al fascismo” di Mario Avagliano e Marco Palmieri (Il Mulino); primo classificato per la narrativa è “Il duca” di Matteo Melchiorre (Einaudi); al primo posto per la narrativa a fumetti è “L’ombra non è mai così lontana” di Leila Marzocchi (Oblomov Edizioni). Il Premio Emilio Lussu alla carriera va alla giornalista e scrittrice Tiziana Ferrario. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 14 ottobre.

Il festival letterario si svolgerà a Cagliari, da lunedì 9 a domenica 15 ottobre, nella Sala Castello di viale Regina Margherita 42, ed è organizzato dall’associazione Culturale l’Alambicco in sinergia con l’associazione La Macchina Cinema, con il sostegno della Regione Sardegna, dei comuni di Cagliari e di Armungia, con il patrocinio del Senato della Repubblica e il conferimento della Medaglia della presidenza della Camera dei Deputati, con il partenariato di università straniere, enti, centri studi per le letterature, realtà associative.

Innumerevoli gli ospiti; nella sezione “Donne e società” Adriana Valerio, Vera Gheno, Patrizia Carrano, Bruno Voglino e Chiara Cretella con lo speciale omaggio dedicato a Joyce Lussu. Per le graphic novel tre autori di fama internazionale quali lo spagnolo Ángel De La Calle, il brasiliano Marcello Quintanilha e il galiziano Miguelanxo Prado, al fianco di Bepi Vigna, Mario Greco e Laura Scarpa. Da segnalare inoltre la VI edizione del Convegno internazionale di Studi su Emilio Lussu.

© Riproduzione riservata