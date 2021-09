Sono Marco Belpoliti e Alessandro Rivali i vincitori della 36sima edizione del Premio "Giuseppe Dessì". Il primo ha trionfato con il romanzo "Pianura" (Einaudi), il secondo con la raccolta di poesie "La terra di Caino" (Mondadori).

La cerimonia di proclamazione, condotta da Neri Marcoré, si è tenuta a Villacidro, paese natìo di Dessì, scrittore sardo cui è dedicato il premio.

Nel corso della serata sono stati consegnati anche i due premi speciali che affiancano il concorso letterario: il Premio Speciale della Giuria alla scrittrice, saggista e sceneggiatrice Dacia Maraini e il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna al compositore e pianista Nicola Piovani.

Oltre all'onore degli allori, i vincitori delle sezioni letterarie - Narrativa e Poesia - si aggiudicano un premio in denaro del valore di cinquemila euro, mentre vanno in dote 1500 euro agli altri quattro finalisti: Eugenio Baroncelli con "Libro di furti. 301 vite rubate alla mia" (Sellerio) e Antonio Franchini con "Il vecchio lottatore e altri racconti postemingueiani" (NN Editore) per la sezione Narrativa; Franca Mancinelli con "Tutti gli occhi che ho aperto" (Marcos Y Marcos), Francesca Mazzotta con "Gli eroi sono partiti" (Passigli) per la sezione Poesia.

