Pozzomaggiore è in lutto per la scomparsa di Ernesto Madau.

Per lungo tempo insegnante di Lettere nel Liceo classico di Alghero, rientrò nel suo paese natale per dedicare il suo tempo allo studio della figura della beata Edvige Carboni.

«Un lavoro meticoloso condensato da una serie di pubblicazioni, ricche di testimonianze e ricerche, che hanno offerto un prezioso contributo per la felice conclusione del processo di beatificazione e che si sono rivelate fondamentali per far conoscere ovunque la vita e le virtù della mistica di Pozzomaggiore», scrive di lui il consigliere comunale, Marco Oppes.

Presidente del Comitato organizzatore per la beatificazione, Ernesto Madau è considerato il più autorevole biografo di Edvige Carboni.

«Personalmente ricordo ancora la sua gioia e la sua grande emozione, poco più di tre anni fa, nel giorno della cerimonia di beatificazione che si è svolta all’ippodromo: un momento vissuto intensamente che Ernesto di sicuro ha sempre custodito nel suo cuore», conclude ancora Oppes nel suo ricordo.

