Sono 59 le attività realizzate a Porto Torres per favorire la lettura, 5 bookpoint tematici dislocati nel territorio, 3 nuove sezioni nella biblioteca comunale, una bibliocicletta per raggiungere tutti i quartieri, la possibilità di accedere a una Medialibrary on line. Sono i numeri emersi durante l’evento conclusivo “Ma che rumore ha fatto LaL”? - che si è svolto nella sala Filippo Canu - dell’intero anno di lavoro finalizzato alla promozione della lettura a Porto Torres, realizzato attraverso “LaL-legarsi alla lettura”, il progetto vincitore del bando ministeriale "Città che legge" coordinato dalla Comes, la cooperativa che gestisce la biblioteca comunale.

Oltre 2400 mila le persone coinvolte tra operatori della biblioteca, insegnanti, autrici e autori, attrici e attori e, associazioni cittadine e, soprattutto, studentesse e studenti dalla scuola primaria alle superiori. Le iniziative hanno suscitato tantissimo interesse tanto che la copertura dei post dei social della biblioteca ha raggiunto i 60 mila utenti: 8500 i like per un solo post, quello dedicato al contest “Un segnalibro per legarsi alla lettura”.

Un nastro di jeans blu come il filo con cui Maria Lai "legò" la comunità di Ulassai alla sua montagna. Il progetto era ispirato proprio al lavoro dell’artista ogliastrina. Alla presentazione del progetto era presente anche l’assessora alla cultura , Maria Bastiana Cocco, che ha ringraziato tutti per l’entusiasmo che ha animato ciascuna attività e ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale a garantire, anche per il futuro, tutto il supporto necessario al lavoro della biblioteca.

