Otto grandi donne sarde che hanno lasciato un segno tangibile nella storia, otto talenti espressione di diversi settori della vita professionale.

A Porto Torres un giusto tributo al loro ricordo in occasione dell’evento “Feminas de Sardigna. Storie di Donne che hanno fatto… la Storia”, organizzato lo scorso 8 marzo dalla Fidapa BPW Italy-Sezione di Porto Torres e patrocinato dal Comune turritano. Un successo di pubblico e partecipazione.

Nella Giornata Internazionale della Donna, attraverso letture sceniche, sono state ricordate 8 grandi figure femminili sarde, di fine Ottocento e inizi Novecento, che si sono distinte negli ambiti delle arti, delle professioni e degli affari a partire dal soprano Carmen Melis, da Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, fino ad Adelasia Cocco, prima donna d’Italia medico condotto, a Eva Mameli Calvino naturalista e botanica, Ninetta Bartoli prima donna d’Italia eletta sindaca, Edina Altara - pittrice, decoratrice, ceramista, stilista, Placida Passino esempio di solidarietà femminile e di impegno civile e Maria Lai artista e “signora del telaio”.

La serata si è aperta con l’intervento della presidente del distretto Sardegna Fidapa, Giovanna Ledda, che ha sottolineato come in giornate quali l’8 marzo sia importante celebrare la forza positiva delle donne e non solo ricordarle in quanto vittime, troppo spesso, di violenza. Il ricordo di alcune grandi donne sarde è stato, infatti, il fulcro della serata come hanno sottolineato, nei loro interventi, la presidente della Fidapa BPW di Porto Torres, Maria Tindara Abramo, e l’assessora alla Cultura del Comune di Porto Torres, Maria Bastiana Cocco.

© Riproduzione riservata