Non solo Carnevale e feste in maschera per scoprire in modalità originale il mondo romano dell’antica città di Turris Libisonis.

San Valentino, la festa degli innamorati, è alle porte e il museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres apre le sue porte per accogliere e proporre ai visitatori una visita guidata a tema accompagnata da letture di brani sull'amore.

Il titolo dell’iniziativa è “Ars Amandi” e non è altro che un viaggio itinerante con letture romantiche dedicate all’amore.

L’evento, organizzato in collaborazione con la biblioteca comunale gestita dalla cooperativa Comes, è in programma per mercoledì 14 febbraio dalle ore 17 alle 18.30.

Il percorso tematico permetterà ai partecipanti di conoscere il senso profondo dei sentimenti del popolo romano raccontato da autori antichi e moderni, un opportunità per i visitatori invitati a lasciarsi ammaliare dalla bellezza delle opere d’arte che custodisce il museo Antiquarium, per esplorare tutte le sfumature di un sentimento senza tempo, confini e barriere.

