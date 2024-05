Mondo del cinema sardo in lutto per la morte di Peppeddu Cuccu, volto celebre del film “Banditi a Orgosolo”, di Vittorio de Seta.

Diventato attore per caso, aveva 76 anni. La sua avventura nel mondo dei set cinematografici è iniziata prestissimo, quando era solo un bambino. Il regista e sceneggiatore palermitano lo scelse per la sua pellicola, poi diventata un cult del panorama italiano, dopo alcuni sopralluoghi in Barbagia.

Il lungometraggio è valso il premio opera prima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia del 1961 e poi il Nastro d’argento per migliore fotografia in bianco e nero nel 1962. Peppeddu, dopo Banditi a Orgosolo, è tornato sul set con il regista Salvatore Mereu, recitando in tre dei suoi film.

