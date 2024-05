È morta a 92 anni la scrittrice canadese Alice Munro, premio Nobel per la letteratura nel 2013.

L'autrice di racconti, che soffriva di una malattia neurodegenerativa, da tempo era ospite di una casa di riposo nella provincia dell'Ontario, secondo quanto ha riferito la sua famiglia citata dal quotidiano canadese The Globe and Mail.

Pubblicò il suo primo racconto, The Dimensions of a Shadow, nel 1950 mentre era studentessa alla University of Western Ontario. Abbandonò poi gli studi ma continuò a scrivere: i suoi racconti furono pubblicati su alcune riviste e poi in forma di libro.

Tra le raccolte più importanti La danza delle ombre felici del 1968, La vita delle ragazze e delle donne del 1971, più recentemente Nemico, amico, amante… del 2001 e In fuga del 2004.

Munro decise di dire addio alla scrittura proprio nel 2013, anno in cui vinse il Nobel.

(Unioneonline/D)

