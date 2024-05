Si chiama Colcò rosso ed è il primo vino scolastico prodotto in Gallura. Buona la prima annata, nel 2023, con un cannonau ben strutturato e tannico quanto basta, gli studenti di agraria del corso tecnico viticolo - enologico dell'Istituto superiore Amsicora di Olbia, replicano.

Dai cinquecento metri quadri del piccolo vigneto didattico, quest'anno sono state prodotte 260 bottiglie di un rosso leggero. Con tanto di etichetta personalizzata, realizzata nelle aule informatiche della scuola, il rosso Colcò, dal toponimo della zona in cui sorge l'appezzamento, è pronto per essere imbottigliato.

«Quest'anno è un rosso più leggero, non un cannonau in purezza come lo scorso anno, perché la pessima annata ha prodotto poche uve cannonau e le abbiamo dovute integrare con uvaggi provenienti da altri vitigni tra cui sangiovese e cagnulari», ha detto il referente dell'agraria dell'Istituto, Sandro Piras.

Il Colcò rosso è frutto del lavoro degli studenti delle ultime classi, iniziato sei anni fa con la piantumazione delle prime talee di vite, coinciso con l'avvio del primo corso viticolo - enologico e che l'anno scorso, con le prime bottiglie, ha potuto brindare ai primi otto diplomati.

© Riproduzione riservata