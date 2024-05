Sulla scena musicale da ben 40 anni, il pianista svizzero-italiano Jean-François Antonioli sarà ospite mercoledì 15 maggio alle 19 della rassegna “I mercoledì del Conservatorio” nella sala Sassu del “Canepa” di Sassari. Presenterà “Fauré entre Chopin et Ravel”, programma incentrato sui tre compositori.

Nel concerto a ingresso libero e gratuito saranno eseguiti il Preludio in Do diesis minore op. 45 di Fryderyk Chopin, 9 preludi op. 103 e Notturno in Si minore op. 119 di Gabriel Fauré, la Sonatina di Maurice Ravel e, ancora di Chopin, Fantasia in Fa minore op. 49 e Polacca-Fantasia op. 61.

Jean-François Antonioli ha tenuto concerti in oltre venti Paesi di tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Francia, dal Canada all’Est europeo, e ha inciso diversi dischi.

Il regista tedesco Walter Wehmeyer ha dedicato all’attività di Jean François Antonioli due film, “La vocazione dell’ascolto” (2000) e “Occhi che ascoltano” (2002).

