Le miniere di Sos Enattos, a Lula, sono pronte a svelare i segreti delle onde gravitazionali. Il sito nel cuore della Barbagia è candidato dall’Italia a ospitare l’Einstein Telescope: un’infrastruttura ipertecnologica di terza generazione, per investimenti sul territorio di circa 5 miliardi di euro, che necessita di silenzio assoluto per poter intercettare il suono dell’universo e proseguire gli studi del fisico tedesco (naturalizzato svizzero e statunitense) che nel 1926 pubblicò la sua Teoria della Relatività Generale, con cui rivoluzionò il modo di guardare alla gravità.

Teoria e basta? Per niente. Perché, come spiega Alberto Masoni, direttore della sezione di Cagliari dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, «senza la conoscenza che ci proviene da questa teoria il Gps non funzionerebbe. In nostri sistemi di navigazione aerea, terrestre e marittima, inclusi quelli dei nostri cellulari non potrebbero funzionare».

Un secolo dopo sono state rilevate per la prima volta le onde gravitazionali: l’Einstein Telescope servirà per conoscerle meglio. E permettere ulteriori nuove scoperte che potrebbero rivoluzionare la vita dell’umanità.

Del progetto e delle sue prospettive, con importanti ricadute per la Sardegna – e non solo – si parlerà venerdì 17 maggio, dalle 18, durante l’evento “Da Albert Einstein a Einstein Telescope" che si terrà nella Sala Giorgio Pisano della redazione de L’Unione Sarda. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Unionesarda.it.

Per poter partecipare è necessario registrarsi attraverso QUESTO LINK (basta un click). Nella stessa occasione al Planetario dell’Unione Sarda verrà inaugurata una stanza dedicata al concetto dello spaziotempo, che resterà visitabile.

Al dibattito prenderanno parte:

Marica Branchesi - GSSI, INAF, INFN, Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell’Universita e della Ricerca per la candidatura italiana per Einstein Telescope

- GSSI, INAF, INFN, Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell’Universita e della Ricerca per la candidatura italiana per Einstein Telescope Domenico D’Urso - Università di Sassari, INFN Sezione di Cagliari, Responsabile Nazionale Progetto Einstein Telescope

- Università di Sassari, INFN Sezione di Cagliari, Responsabile Nazionale Progetto Einstein Telescope Alessandro Cardini - Direttore Sezione INFN di Cagliari - membro del Team per la candidatura italiana per Einstein Telescope

- Direttore Sezione INFN di Cagliari - membro del Team per la candidatura italiana per Einstein Telescope Alberto Masoni - INFN Sezione di Cagliari, Responsabile INFN Cagliari del progetto PNRR per candidatura italiana per Einstein Telescope (ETIC)

- INFN Sezione di Cagliari, Responsabile INFN Cagliari del progetto PNRR per candidatura italiana per Einstein Telescope (ETIC) Manuel Floris - Direttore scientifico del Planetario de L’Unione Sarda

- Direttore scientifico del Planetario de L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu - Editore gruppo L’Unione Sarda

- Editore gruppo L’Unione Sarda Modera: Stefano Birocchi - Giornalista Videolina

