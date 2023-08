Una formazione scolastica che sulla meccanica di precisione incide sull’aspetto motivazionale degli studenti. E’ successo anche presso l’Istituto professionale Smat di istruzione superiore “Mario Paglietti”, di Porto Torres, che ha visto protagonista Giuliano Leoni, studente 18enne seduto tra i banchi della classe quarta, premiato nella gara nazionale tenutasi lo scorso maggio ad Omegna (Piemonte), presso l’istituto Dalla Chiesa- Spinelli.

Si è classificato al quinto posto in una competizione tra studenti provenienti da 11 scuole italiane. La selezione, riservata a tutti gli Istituti professionali nazionali, con indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica, ha consentito allo studente turritano di applicare efficacemente le competenze teorico –pratiche acquisite nel corso dei suoi studi, risolvendo una problematica di ricerca guasti di un motore di auto con relativa soluzione, seguita da una elaborazione di una relazione tecnica.

Ha individuato il difetto meccanico ed elettronico, ha calcolato bene l’intervento ed ha trovato la risoluzione al problema. Una prova pratica seguita da una teorica, con domande specifiche sugli aspetti relativi alle conoscenze di indirizzo attraverso l’apporto di determinate tecnologie.

«Per me è stata una grande soddisfazione, uno stimolo in più a proseguire gli studi in questo settore» ha detto Giuliano Leoni che ha superato l’esame di qualifica del quarto anno, presso l’Istituto Smat, con la votazione di cento su cento. A dare supporto all’allievo, dotato di formazione tecnica e talento personale, è stato l’insegnante Nino Oneddu che lo ha accompagnato nella sua fortunata avventura, e la docente Alberta Giua che lo ha supportato negli aspetti burocratici e di accesso alla gara nazionale.

Una conferma, quindi, della efficacia dell’azione formativa dell’istituto professionale che opera da anni nella preparazione di addetti alla manutenzione e assistenza tecnica, nell’ambito dell’elettronica, e che garantisce fra l’altro uno sbocco lavorativo fin dalla classe terza, attraverso una specifica qualifica regionale.

