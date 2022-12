Alcuni presepi conservano una magia unica, particolarità che li identificano con le tradizioni locali.

Così per il presepe realizzato dall’artista turritano Nando Nocco in collaborazione con Giampiero Fancellu, un’opera esposta nel sito archeologico di via Libio 53, nel cuore della città di Porto Torres.

Uno spazio che rende ancora più suggestiva la riproduzione di uno spaccato di vita del quartiere di San Gavino, con i suoi contadini che indossano gli abiti tradizionali originari della Nurra.

L’opera realizzata dodici anni fa, nel 2020 è risultata la più votata dalla giuria popolare del contest nazionale, promosso da Terre di Presepi e dall’Associazione nazionale Città dei Presepi. Nell’allestimento la basilica di San Gavino che fa da sfondo alla rappresentazione della natività, le casette dell’antico rione arricchiscono il presepe con i suoi personaggi che indossano i costumi tipici di quel lembo di terra.

Intanto cresce il numero di visitatori all’interno dell’area archeologica che conserva alcuni reperti di epoca romana.

