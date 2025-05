Appuntamento imperdibile con la celebre psicologa forense e criminologa investigativa Roberta Bruzzone, stasera, sabato 31 maggio, in scena al Teatro Massimo di Cagliari alle ore 21 per presentare il suo monologo prodotto da Mister Wolf e Artespettacolo: “Delitti allo Specchio” affronta due casi giudiziari, quelli di Chiara Poggi e di Meredith Kercher, che hanno lasciato dietro di loro una scia di dubbi.

Roberta Bruzzone tornerà sulla scena del crimine, ripercorrendo le indagini svolte, analizzando i fatti in modo oggettivo e implacabile, depurandoli dalle scorie delle false insinuazioni, degli errori investigativi e delle (troppe) parole buttate al vento, che spesso affollano le inchieste giudiziarie da prima pagina.

Chiara Poggi e Meredith Kercher non si conoscevano e probabilmente, se avessero potuto evitare l’ineludibile destino di morte che le attendeva, a tradimento, in un giorno qualunque, non si sarebbero mai incontrate.

Eppure le vicende che le hanno viste coinvolte come vittime hanno davvero tanto in comune.

Due storie e due inchieste per molti versi speculari, che si intersecano l’una nell’altra all’interno di un labirinto di specchi nel quale entrerà la Dottoressa Roberta Bruzzone, con la competenza e l’occhio esperto della profiler, per fare chiarezza su due degli episodi più neri della cronaca del nostro Paese.

Molto legata alla Sardegna, Roberta Bruzzone è una delle personalità più presenti sugli schermi delle varie emittenti televisive per analizzare i tanti casi di cronaca nera che purtroppo si verificano in tutto il Paese.

Il suo stile, improntato alla chiarezza e all’oggettività investigativa, appassiona il pubblico per la competenza e per l’esposizione che consente un’immediata comprensibilità delle vicende al centro del dibattito.

Anche la scorsa Pasqua Roberta Bruzzone ha trascorso le sue vacanze nel sud dell’Isola, dove si reca spesso, e dall’anno scorso si sta occupando anche del tragico delitto di Francesca Deidda.

