L'amministrazione comunale di Porto Torres ha ringraziato l'associazione Etnos per un particolare emerso durante Siendi di Sasdhigna che ha organizzato nel Palazzo del Marchese un esposizione di oltre 40 abiti tradizionali provenienti da 12 centri della Sardegna. L'associazione, attraverso le sapienti mani del socio Lorenzo Porcheddu, ha realizzato un supporto in legno per esporre lo stemma marmoreo della famiglia Martinez, marchesi di Montemuros, oggetto di uno studio condotto lo scorso anno da Giuseppe Piras, presidente del Centro studi Basilica di San Gavino.

Questa ricerca aveva permesso di conoscere l'originale ubicazione di questa storica effige ora conservata nel Palazzo del Marchese ma non fruibile al pubblico.

Grazie all'attenzione del gruppo Etnos può invece prendere il via un percorso di valorizzazione di questo stemma che, come scrive Piras nella sua ricerca, "è del tipo accartocciato, sormontato da elmo con gorgiera posto in maestà, graticolato di nove sbarre e cimato da un cimiero. Al centro dello scudo araldico campeggia l’Agnus Dei, stante, con vessillo ondeggiante nella zampa anteriore destra. A completare l’arma, nella parte sottostante, tre foglie di fico disposte a ventaglio.

Lungo il cartiglio che si snoda attorno allo stemma corre il seguente motto (titulus che fino ad oggi non era stato decriptato): PERFVLGET MAYORIBVS ONORIBṾṢ [I]Ṇ DILATIONE ARMORVM AGNI IMMACVLATI".

© Riproduzione riservata