I colori e i sogni delle fiabe raccolti in un libro dal titolo “Fiabesofia” dell’autrice Alessandra Sannino. Mercoledì 20 novembre alle ore 18 l’assiciazione “La camera chiara” organizza, al Teatro Parodi di Porto Torres, la presentazione del terzo volume della raccolta di fiabe per bambini che riprendono la biografia e i concetti dei più grandi filosofi della storia. Le letture saranno realizzate dalle bambine e dai bambini della delle classi quinte, sezioni A e B, della scuola primaria di Borgona- Istituto comprensivo 1. Parteciperanno all'evento gli studenti delle classi quinte dell’Istituto Paglietti. A dialogare con l’autrice saranno Elena Fratus ed Elga Mangone.

L'evento fa parte del progetto Letture in Cerchio organizzato da La Camera chiara al Parodi. Si tratta di una raccolta di fiabe per bambini che riprendono la biografia e i concetti dei più grandi filosofi dell'età moderna e contemporanea: Bacone, Cartesio, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Sartre e Arendt. In una società che ci vuole naviganti esperti e impeccabili, che sanno sempre cosa è giusto e cosa è sbagliato, ecco che "Fiabesofia" prova ancora una volta naufragare nelle incertezze, uscire dalla rigidità e dai convincimenti più radicati, solcando acque sconosciute grazie alla filosofia, occupandosi questa volta di etica e di comportamenti morali, ma anche di relazioni, esperienze di flusso, di imperfezione umana, di resilienza e di compassione. Infatti, l'obiettivo è quello di presentare un ventaglio di riflessioni filosofiche che permettano ai bambini di sviluppare un pensiero critico, mostrando come la filosofia si possa applicare alla vita di tutti i giorni. Alessandra Sannino, docente di filosofia e storia, nata ad Alghero nel 1983, vive a Porto Torres.

