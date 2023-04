«Con questa iniziativa speriamo di avere un ruolo propositivo nei confronti degli Istituti scolastici. Noi che siamo il punto di riferimento delle dinamiche marittime e portuali, in questo modo vorremmo essere promotori di iniziative a favore di tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado». Così il comandante della Capitaneria di porto, capitano di fregata Gabriele Peschiulli, questa mattina, in occasione dell’inaugurazione, nella biblioteca comunale di Porto Torres, della sezione dedicata alla Guardia Costiera.

Nel giorno della “Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara” sono stati messi a disposizione del pubblico testi editi dall’Ufficio Comunicazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e altri sulla cultura marinara: un fondo che verrà progressivamente implementato e che troverà spazio nella sezione della biblioteca destinata all'Agenda 2030, alle tematiche ambientali e allo sviluppo sostenibile.

Insieme al vice comandante Dario Di Perna è stato ricordato il collega Natale de Grazia che perse la vita durante lo svolgimento di delicate indagini di polizia giudiziaria “sulle navi dei veleni” presso un compartimento calabrese. La sua storia è contenuta nel testo “Mani Nude” in visione in biblioteca.

Durante la presentazione un video istituzionale ha ricordato tutti i compiti e le funzioni della Guardia Costiera. Alla presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia-sezione di Porto Torres, anche la Capitanerie di Porto ha sottoscritto il "Patto per La Lettura" che coinvolge diverse realtà istituzionali e associative del territorio.

Il sindaco Massimo Mulas ha ringraziato il dono offerto dalla Capitaneria: «Il mare è parte fondamentale della nostra identità e crediamo che questo contributo della Capitaneria di Porto consenta soprattutto ai più giovani di approfondire una parte essenziale della nostra cultura. La Marina Militare e la Guardia Costiera offrono alla comunità un servizio cruciale su più fronti e in questa occasione non posso che ringraziare lo spirito di collaborazione e la competenza con cui il personale della Capitaneria si mette continuamente in gioco per affrontare i piccoli e i grandi problemi del nostro Golfo».

© Riproduzione riservata