Il Comune di Porto Torres ha indetto anche quest’anno il bando di concorso “Presepi per la Città 2023- Porto Torres” in ricordo di Vincenzo Camoglio, un appassionato di realizzazioni artistiche sulla Natività, scomparso qualche anno fa.

L'amministrazione comunale intende premiare i presepi, gli addobbi e le luminarie più belle poste su balconi, vetrine, facciate e cortili della città. Lo scopo è arricchire l'offerta cittadina coinvolgendo anche quartieri e periferie, sostenere attività già auto organizzate e promuovere così l'autonomia tecnica e organizzativa.

Il tema è la tradizionale celebrazione del Natale da realizzarsi sul territorio del Comune di Porto Torres entro il 20 dicembre.

I progetti possono prevedere la realizzazione di alberi di Natale e presepi, luminarie natalizie, arredi e allestimenti urbani. Il concorso prevede l'attribuzione di premi in denaro, pari a 1 milione e 200mila euro che saranno assegnati dalla commissione apposita.

Per il 1° classificato “Presepi privati” è previsto un riconoscimento di 400 eur, stessa somma per il 1° classificato categoria “Allestimenti luminosi natalizi privati”, così anche per il 1° classificato “ Vetrine delle attività commerciali”.

© Riproduzione riservata